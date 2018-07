??? A Warner Bros será o primeiro estúdio a oferecer filmes na China desta forma

XANGAI – A Warner Bros distribuirá filmes sob demanda na China ainda este ano, como parte de um acordo com a companhia chinesa YOU On Demand, informou a empresa norte-americana nesta quarta-feira, 15.

Parte do grupo Time Warner, a Warner Bros será o primeiro estúdio a oferecer filmes na China desta forma, com o potencial de atingir 200 milhões de casas que possuem a plataforma pay-per-view da YOU On Demand.

O serviço da Warner Bros, que distribui a popular franquia dos filmes Harry Potter, pode estar disponível em até 3 milhões de casas até o fim do verão chinês.

“A China está desenvolvendo métodos para consumidores assistirem a filmes fora do cinema de maneira legítima”, disse Jim Wuthrich, presidente da divisão internacional de vídeo e distribuição digital da Warner Bros.

Filmes estrangeiros no país estão disponíveis em cinemas sob um sistema de cotas que limita o número de filmes que serão projetados na China a cada ano.

Entretanto, filmes estrangeiros são amplamente acessíveis ao público em DVDs piratas que podem ser comprados no mercado informal por menos de US$ 1.

O problema do aumento da pirataria tem prejudicado os ganhos de estúdios de Hollywood e também de gravadoras musicais no país mais populoso do mundo.

