O estúdio Warner Bros passará a oferecer streaming de filmes via Facebook a partir desta terça-feira, 8. Para ter acesso ao serviço, o usuário da rede social terá que pagar 30 “Facebook Credits”, moeda virtual até então utilizada em jogos sociais – como FarmVille e MafiaWars –, equivalente a US$ 3. A Warner é o primeiro estúdio de Hollywood a alugar e vender filmes por meio do Facebook.

O filme de estreia do serviço será “Batman – O Cavaleiro das Trevas”, oferecido pela sua página oficial, por um aplicativo identificado por “Watch” na barra lateral esquerda. Após o pagamento, o filme ficará disponível por 48 horas, podendo ser visto quantas vezes o usuário quiser.

O serviço, por enquanto, está disponível apenas nos Estados Unidos, terreno onde disputará mercado com outras empresas que também oferecem serviços pagos de streaming e aluguel de filmes. Uma delas é a Netflix, que oferece filmes por streaming a US$ 8 (assinatura mensal para downloads ilimitados) e, pelos correios, a US$ 10. A Netflix é uma das empresas mais bem avaliadas nos EUA (cerca de US$ 10 bilhões) e que ainda mantém seu capital fechado na bolsa.

FOTO: Reprodução/Warner

A investida do estúdio Warner Bros é uma clara tentativa de compensar quedas no mercado de DVDs, de competição com serviços como os da Netflix e de aproveitamento da base de possíveis consumidores pelo Facebook, com mais de 600 milhões de usuários atualmente.

“O Facebook se tornou o destino diário de centernas de milhões de pessoas”, disse Thomas Gewecke, presidente da Warner Bros Digital Distribution por meio de um comunicado. “Tornar nossos filmes disponíveis pelo Facebook é uma extensão natural dos nossos esforços de distribuição digital. Isso fornecerá aos consumidores uma maneira simples e conveniente de acessar e desfrutar de nossos filmes através da maior rede social do mundo”, afirma.

O estúdio disse também que novos filmes serão oferecidos pela rede social nos próximos meses.