NOVA YORK – Warren Buffett disse que seu fundo Berkshire Hathaway Inc comprou US$ 10,7 bilhões em ações da IBM este ano, numa grande mudança de posição do megainvestidor que tradicionalmente evitou as ações de tecnologia.

Em entrevista à CNBC, Buffett disse que o Berkshire comprou 64 milhões de ações, ou 5,4% dos papéis em circulação, a partir de março.

Segundo Buffett, os executivos da IBM não estavam cientes da aquisição e ele nunca conversou com o executivo-chefe da empresa, Sam Palmisano.

“Eles fizerem um trabalho incrível” em preparar o futuro, disse o investidor. “É uma companhia que ajuda os departamentos de Tecnologia da Informação a fazer melhor o seu trabalho.” Ele se disse surpreso ao descobrir as vantagens que a companhia desfruta ao encontrar e manter clientes e assim crescer substancialmente ao redor do mundo.

Buffett disse também que aumentou sua participação no banco Wells Fargo no terceiro trimestre e que, em geral, favorece “companhias norte-americanas grandes e fortes” no momento, uma vez que elas “parecem baratas quando comparadas com outras alternativas de investimento”. As informações são da Dow Jones.

