Aceleradora vai patrocinar a participação de uma startup no programa anual de residência da Evernote, no Vale do Silício

SÃO PAULO – A aceleradora Wayra, da Telefonica, e a empresa norte-americana criadora do aplicativo de anotações Evernote anunciaram nesta quarta-feira, 19, uma parceria global para selecionar uma startup para participar da edição deste ano do Evernote Accelerator, programa de residência realizado anualmente na sede da Evernote, no Vale do Silício, nos Estados Unidos.

Pelo acordo, a Wayra vai incentivar as startups participantes do seu programa de aceleração a desenvolver aplicativos e serviços de ponta que tenham integração com o Evernote e inscrevê-los na competição de desenvolvedores Evernote Devcup 2013. É a partir deste concurso que são escolhidas as empresas que vão participar do Evernote Accelerator.

As startups da Wayra vão concorrer em uma categoria especial chamada “Wayra Global Startup Prize”. A vencedora será patrocinada pela Wayra para participar do programa de residência da Evernote, pelo qual seis startups receberão mentoria para transformar suas ideias em produtos e empresas

O anúncio foi feito pelo CEO do Evernote, Phil Libin, que está no Brasil esta semana e participou de um evento com startups apoiadas pela Wayra. “Queremos que o Evernote esteja em mercados inovadores e criativos onde possamos encontrar talentos para nos ajudar a desenvolver um produto melhor para pessoas de todo o mundo. Há muitas boas ideias no Brasil e por isso queremos incentivar os desenvolvedores locais a participar”, disse Libin ao Link.

A escolha da vencedora também ficará a critério da Wayra. “Essa parceria oferece uma oportunidade para que as equipes de startups que trabalham com a plataforma Evernote concorram com outras equipes de nível internacional e aprendam diretamente com os melhores empreendedores do Vale do Silício.”, disse Gonzalo Martín-Villa, CEO do Wayra.

A Wayra vai realizar uma série de eventos físicos e online para encorajar desenvolvedores de todo o mundo a criar novos apps na plataforma Evernote e increvê-los no concurso. Atualmente, além do Brasil, a Wayra está presente na Argentina, Chile, Colômbia, Alemanha, Irlanda, México, Espanha, Reino Unido, Peru, República Tcheca e Venezuela.

Pelo acordo, o prazo para inscrição de aplicativos de equipes do Wayra para a Devcup vai até 19 de julho. Startups que não fazem parte da Wayra também podem participar do Evernote Devcup e concorrer em outras categorias, mas para essas a inscrição vai até o dia 28 de junho. Mais informações estão no site do Evernote Devcup.

