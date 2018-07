O app de mapas funciona como um GPS e permite que motoristas compartilhem a situação do trânsito em tempo real

SÃO PAULO – Eleito o aplicativo do ano para iPhone pela Apple, o Waze cria uma maneira mais participativa de lidar com o trânsito das cidades e fugir dos congestionamentos. O app, gratuito e disponível para Android e iOS, sugere a melhor rota com base na situação atual do trânsito, retratada em tempo real por seus mais de 30 milhões de usuários pelo mundo.

Veja as funcionalidades do Waze no vídeo abaixo, em que repórteres do Link falam sobre a entrevista com o israelense Uri Levine, presidente-executivo do app, e sobre o teste realizado por nossa equipe:

