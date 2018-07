Empresa fez parceria com a Universal Pictures para adicionar a voz de comediante ao seu sistema GPS

SÃO PAULO – E se a voz do seu GPS pudesse ter um pouco mais de personalidade ou o timbre da sua celebridade favorita? O aplicativo de navegação Waze quer oferecer essa possibilidade. A empresa anunciou uma parceria com a Universal Pictures para adicionar a voz de uma celebridade ao seu sistema de navegação.

O primeiro a emprestar a voz para o GPS foi o comediante americano Kevin Hart. No vídeo de anúncio da novidade (veja abaixo) dá para ter uma ideia de como será a navegação guiada por ele.

A parceria entre as empresas faz parte da estratégia para promover o filme Ride Along, da Universal, previsto para estrear nos cinemas em janeiro. Embora as duas empresas tenham anunciado que a parceria tornou Hart a primeira celebridade a emprestar sua voz para navegação, elas não deram mais detalhes se outras vozes podem ser adicionadas ao sistema futuramente.

A novidade já está disponível no aplicativo inclusive para usuários brasileiros. Para utilizar o recurso, vá ao menu configurações, clique em sons e escolha a opção English – Ride Along.