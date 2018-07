O Weezer fez uma participação no mais recente sucesso do Autotune The News. O grupo remixou o discurso de um congressista norte-americano, Charles Rangel, que depois de mais de 23 acusações em um escândalo ético, declarou que se recusa a renunciar do cargo e só vai sair se for expulso.

O novo CD da banda, Hurley, foi lançado ontem. E a estratégia escolhida pelo Weezer para divulgar o disco foi chamar os mais famosos videologgers do YouTube e, no mesmo dia — 14 — lançar vídeos com participação deles. Além do AutoTune the News, tem vídeo do Weezer com o Tay Zonday (o cara do ‘Chocolate Rain’), do The Key of Awesome, entre outros.

A banda publicou um vídeo dos bastidores da ideia:

Não é a primeira vez que a banda se envolve com a internet. O clipe de ‘Porks and Beans’, de 2008, reuniu dezenas de rostos famosos de vídeos virais. Esta semana, a banda tambem lançou o clipe de ‘Memories‘, com a participação de alguns membros do Jackass.