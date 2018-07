SÃO PAULO – Um dos recursos mais controversos do Facebook agora chegou ao WhatsApp: o aviso de que o destinatário leu sua mensagem. Para quem manda, uma boa notícia; para quem recebe, talvez nem tanto.

Quem atualizar o aplicativo para a versão 2.11.43 ativará a nova função, que pode não funcionar em todos os modelos de smartphones.

Até agora, quem enviava uma mensagem de texto pelo aplicativo poderia receber duas sinalizações, simbolizadas por “tiques” verdes.

Apenas um tique ( ?) indica que a informação chegou aos servidores do WhatsApp. Dois tiques ( ??) são um aviso de que a mensagem foi entregue com sucesso ao destinatário. Muitos usuários achavam que o segundo tique queria dizer que a mensagem havia sido lida, o que motivou a empresa a esclarecer sua função no Twitter ainda em 2012.

Com a novidade, o tique duplo passa a ficar da cor azul quando o receptor ler a mensagem. Se a conversa for em grupo, as duas marcas ficarão azuis apenas quando todos os participantes no grupo tiverem visualizado o conteúdo. Será possível também saber a hora em que a mensagem foi lida na seção “Dados da mensagem”.

Por “ler” entenda-se “abrir a mensagem”. Se por acaso, o destinatário visualizar a mensagem nova dentro do aplicativo, clicar nela para abrir, mas por um motivo qualquer não ler o conteúdo, o WhatsApp entenderá que a mensagem foi lida mesmo assim.

A novidade não foi bem recebida por muitos usuários, que reclamaram no Facebook e no Twitter. Como de costume, muitos aproveitaram o ensejo para exercitar sua veia humorística.

o mais triste da atualização do whatsapp é que agora a gente tem certeza de que foi ignorado — luscateu (@virtuarei) November 5, 2014

whatsapp muda tudo mas não coloca um botao chamar atencao pra vibrar o celular da pessoa quando ela demorar a me responder — ??inc?ss (@queissosenhor) November 5, 2014