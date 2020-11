WhatsApp/Divulgação WhatsApp ganha ferramenta para liberar espaço

O WhatsApp revelou nesta segunda, 2, como vai funcionar sua nova ferramenta de gerenciamento de espaço. Com ela, os usuários terão mais controle sobre arquivos a serem deletados, incluindo fotos, vídeos e GIFs. O recurso deve começar a chegar aos usuários ainda nesta semana, segundo a companhia.

Entre as principais mudanças está a organização e visualização de arquivos salvos no aplicativo. Além de mostrar uma barra de consumo de espaço no topo da tela, a ferramenta mostrará um thumb dos arquivos, que serão organizados por tamanho. Arquivos encaminhados muitas vezes também ganharão indicação especial e poderão ser deletados de uma vez. Ou seja, uma foto encaminhada muitas vezes poderá ser apagada de todas as conversas com um único comando.

Até aqui, o gerenciamento de espaço no WhatsApp mostrava o espaço ocupado por cada um dos chats e grupos, indicando apenas o número de mensagens, fotos e vídeos em cada um deles - não era possível apagar arquivos individualmente e nem identificar os grandes comilões de espaço. Tudo isso só era possível de realizar na ferramenta de gerenciamento individual de conversas. A nova ferramenta deve estar disponível tanto para Android quanto para iOS.