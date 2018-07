SÃO PAULO – O WhatsApp atingiu a marca de 600 milhões de usuários ativos mensalmente, declarou o seu fundador e CEO, Jan Koum, em um tweet no domingo, 24.

O executivo, que hoje trabalha para o Facebook após a venda do aplicativo de mensagens para a empresa de Mark Zuckerberg, fez questão de ressaltar a diferença entre número de usuários ativos e registrados em sua publicação.

Now serving 600,000,000 monthly active users. Yes, active and registered are very different types of numbers…

— jan koum (@jankoum) August 25, 2014