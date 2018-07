FOTO: Reuters FOTO: Reuters

SÃO FRANCISCO – O WhatAapp, o aplicativo de troca de mensagens para telefones celulares mais usado do mundo, começou a criptografar as conversas entre os usuários para protegê-las dos hackers, anunciou nesta terça-feira um grupo de desenvolvedores associado à empresa.

Com a criptografia, as mensagens serão protegidas com senha, de modo que só os usuários que participam da conversa poderão vê-las.

Até agora, um hacker podia interceptar as comunicações do WhatsApp e se apropriar de seus conteúdos.

Em comunicado, a empresa Open Whisper Systems, contratada pelo WhatsApp para criptografar as mensagens, anunciou hoje que essa proteção já está disponível para os usuários de dispositivos que contam com o sistema Android e a última versão do WhatsApp. A companhia acrescentou que esse processo será aplicado gradualmente às outras plataformas.

Por enquanto, ainda não foram criptografadas as mensagens com conteúdo multimídia, nem as enviadas em grupo.

O Whatsapp, que conta na atualidade com mais de 600 milhões de usuários, é mais uma das grandes empresas do Vale do Silício, como o Google e a Apple, que anunciaram melhorias em seus sistemas de segurança para evitar o acesso de hackers aos dados dos usuários.

/EFE