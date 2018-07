Reuters Além do WhatsApp, outros mensageiros instantâneos como Viber, Telegram e Allo são ideais para enviar vídeos a grupos específicos de conhecidos sem necessariamente publicá-los ou enviar individualmente a cada pessoa.

Serviços de mensagens instantâneas como o Skype e o WhatsApp enfrentarão regras mais rígidas sobre o tratamento de dados de seus usuários na União Europeia. Novas leis de segurança estão sendo propostas pela Comissão Europeia, autoridade regulatória do Velho Continente, de acordo com um projeto de lei visto pela Reuters.

O comitê executivo da União Europeia quer estender aos serviços de ligações e mensagens pela internet algumas regras que hoje se aplicam apenas às operadoras de telecomunicações.

Segundo o projeto, os serviços de internet terão que garantir confidencialidade das comunicações e obter o consentimento dos usuários para processar seus dados de localização,

As empresas de telecomunicações têm reclamado há muito tempo que empresas como Google, Microsoft e o Facebook sofrem regulamentação mais branda, apesar de oferecem serviços similares.

Uma porta-voz da Comissão Europeia não quis comentar sobre o projeto, mas disse que o objetivo da revisão era adaptar as regras à regulamentação de proteção de dados que passará a valer em 2018 e simplificar as disposições sobre cookies.

Telecomunicações. O projeto também traz novas possibilidades para as empresas de telecomunicações na Europa: hoje, elas não podem usar os dados dos consumidores para oferecer serviços adicionais e faturar com isso. Na nova legislação, porém, será possível usar os dados dos consumidores com o consentimento deles.

Além disso, o projeto também planeja retirar a obrigação dos sites de avisar os visitantes sobre o uso de cookies – ferramenta que armazena dados de usuários – se suas configurações nos navegadores já permitirem isso.

A proposta deve ser revelada em janeiro de 2017, e ainda pode passar por mudanças.