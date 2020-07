WhatsApp enfrenta instabilidade nesta terça

Atualizado às 17h25 com o posicionamento da empresa

O aplicativo de mensagens WhatsApp enfrenta instabilidade na tarde desta terça-feira, 14. Por meio de plataformas como o Twitter, usuários relataram problemas, dizendo que não era possível acessar o serviço. Além do app, a versão web também sofre problemas para conectar com o aparelho celular.

De acordo com o site Down Detector, conhecido por apontar falhas em serviços na internet, o problema não ficou restrito ao Brasil: houve também relatos de instabilidade na América Latina e em diversos países da Europa. As falhas começaram por volta das 16h30h (horário de Brasília).

Nas redes sociais, diversos usuários brincaram com o problema e recorreram ao restante da internet para descobrir a origem do problema. À reportagem, a empresa diz que se trata de um problema pontual, que já teria sido resolvido. Segundo o WhatsApp, o envio de mensagens não teria sido afetado. Ainda assim, a reportagem encontrou usuários reclamando de problemas para se conectar ao serviço após o posicionamento da empresa.

Whatsapp Web caiu: Eu correndo no twitter pra ver se é só comigo pic.twitter.com/TTxUL28rVf — Pri Corujinha (@Coruja_VidaLoka) July 14, 2020

queridos migos do tt: o WhatsApp de vocês caiu também ou é minha internet ? pic.twitter.com/ML890gSH5L — sazinha (@pfvrsabss) July 14, 2020