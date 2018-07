SÃO PAULO – O aplicativo de mensagens instantânes WhatsApp ficou fora do ar neste sábado, 22. A empresa responsável se desculpou através de sua conta oficial no Twitter e disse que está enfrentando “problemas de servidor”. Até as 18h45, o serviço seguia fora do ar. O serviço foi restabelecido por volta das 20h.

O aplicativo começou a apresentar problemas por volta das 15h30. Usuários não conseguiram enviar ou receber mensagens por várias horas. O problema foi registrado por usuários em várias partes do mundo.

No Twitter, o WhatsApp publicou a seguinte mensagem: “Desculpe. Estamos enfrentando atualmente problemas com nossos servidores. Esperamos que estar de volta e recuperados brevemente”.

O Twitter foi bombardeado com mensagens de reclamações, além de muitas piadas relacionando o problema com a compra da empresa criadora do aplicativo pelo Facebook esta semana. Uma delas trazia uma imagem de um Mark Zuckerberg sorridente com os dizeres: “Se você não pode vencê-lo, compre-o e feche-o #whatsapp”.

O Facebook adquiriu o serviço de mensagens instantâneas na quarta-feira, 19, por US$ 16 bilhões – US$ 12 bilhões em ações e US$ 4 bilhões em dinheiro.