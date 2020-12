WhatsApp Imagem mostra passo a passo como vai ser o processo de escolha e compra (sem o pagamento, ainda) no WhatsApp

O WhatsApp lança nesta terça-feira, 8, uma nova ferramenta para facilitar as compras por meio do aplicativo: por meio de um novo ícone no chat com uma conta comercial, o usuário poderá ter acesso a um catálogo de produtos e escolher seus itens favoritos, agilizando os pedidos de quem já compra por meio do aplicativo. Ao conversar com uma confeitaria, por exemplo, ele poderá ver quais bolos estão disponíveis.

A ideia da empresa, com essa plataforma, é facilitar a vida não só dos consumidores, mas também dos empreendedores que usam o WhatsApp. Com um catálogo que pode ser atualizado, não será preciso responder a inúmeras mensagens perguntando “qual sabor de bolo ainda está disponível?”, por exemplo. Além disso, a ferramenta de carrinho permitirá que os usuários escolham todos os produtos que querem e mandem o pedido direto para o vendedor.

No futuro, a intenção da empresa é permitir que a ferramenta do catálogo, que já está disponível no app, mas de forma menos acessível, se transforme em uma loja completa, com pagamento feito dentro do próprio aplicativo – aqui no Brasil, o aplicativo aguarda a liberação do WhatsApp Pay pelo Banco Central para concretizar tal novidade. Segundo o WhatsApp, hoje mais de 13 milhões de pessoas utilizam catálogos comerciais todos os meses no País.

Anteriormente, os usuários precisam clicar no perfil para confirmarem se havia um catálogo disponível. Porém, nos perfis comerciais, o novo botão de compra substituirá o botão de chamada de voz. Assim, para encontrar o botão de chamada de voz, é preciso tocar no botão de chamadas para selecionar uma chamada de voz ou vídeo.