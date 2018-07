Usuários agora poderão responder mensagens pelo computador. FOTO: Reprodução Usuários agora poderão responder mensagens pelo computador. FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – O fundador e CEO WhatsApp, Jan Koum, anunciou em sua página no Facebook o lançamento de uma versão para desktop do aplicativo de troca de mensagens.

A versão para a web do WhatsApp exibe no computador as mesmas mensagens que estão sendo mostradas no visor do celular, permitindo que o usuário escolha se quer responder por meio do aplicativo ou pelo computador.

O sistema estará disponível somente pelo navegador Google Chrome. Para utilizá-la, o usuário deve acessar a página web.whatsapp.com e escanear o QR Code exibido por meio uma ferramenta que estará disponível em uma atualização do aplicativo para smartphones.

O serviço está disponível para usuários dos sistemas Android, Windows Phone e BlackBerry. Usuários do sistema iOS, da Apple, por enquanto ficarão de fora do serviço, segundo Koum, por causa de problemas de compatibilidade com a plataforma da Apple.

O principal concorrente do WhatsApp, o aplicativo Viber, e o Telegram, uma alternativa gratuita e encriptada, já possuem versão para a desktop.