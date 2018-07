Diretor da empresa afirmou ao site AllThings D que conversas sobre aquisição com o Google não existem

SÃO PAULO – O diretor de desenvolvimento do WhatsApp, Neeraj Arora, negou os rumores que se espalharam pelo mercado na segunda-feira, 8, de que a empresa estaria negociando sua venda ao Google por US$ 1 bilhão. Segundo o AllThings D, Arora não fez outros comentários sobre o assunto.

Os boatos sobre a venda do WhatsApp se espalharam pelo mercado após uma matéria publicada no Digital Trends. Uma fonte próxima às negociações teria confirmado ao site que o Google estaria negociando a compra do WhatsApp há pelo menos quatro semanas e que o valor da transação poderia chegar a US$ 1 bilhão – mesma quantia paga pelo Facebook para adquirir o Instagram no ano passado.

Analistas de mercado e a imprensa internacional insistem que, ainda que não esteja em andamento, uma negociação entre as empresas faz bastante sentido, já que o Google ainda não fez nenhum grande investimento na área de comunicação com foco no mercado mobile – ao contrário de outros concorrentes como o Facebook, que criou o aplicativo de mensagens Messenger.

O próprio Facebook já teria tentado negociar a compra do WhatsApp no ano passado, uma vez que os aplicativos de mensagem têm sido considerados uma ameaça à rede social – um motivo extra para o Google se antecipar e tentar fazer essa aquisição primeiro.

O WhatsApp é considerado hoje o aplicativo mais popular do mundo, sendo responsável pela transmissão de mais de 17 milhões de mensagens diariamente.

