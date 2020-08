Dado Ruvic/Reuters Outras pistas na versão beta do WhatsApp indicam que o recurso pode ser liberado no futuro

O WhatsApp pode estar, mais uma vez, dando pistas de que , no futuro, o usuário possa acessar uma mesma conta em mais de um aparelho ao mesmo tempo. É o que informa o site especializado na plataforma WaBetainfo, em uma publicação feita no domingo, 9. Segundo o site, na versão de testes para celulares com sistema operacional Android que já está rodando, uma nova função para a transferência de informações da conta em diferentes dispositivos foi identificada.

De acordo com as informações, a opção "linked devices" (dispositivos vinculados, em tradução livre), já adicionada na versão beta 2.20.196.8 do WhatsApp para Android, mostrou uma nova tela relacionada ao download de conversas. Os primeiros indícios que que seria possível vincular até quatro dispositivos no WhatsApp foram identificados no final de julho.

Ao conectar a conta em um outro aparelho, toda a informação seria baixada para aquele dispositivo, para, assim, dispensar o uso linkado como ocorre no WhatsApp Web, por exemplo, onde o celular precisa estar sincronizado com o computador.

WaBetainfo/Reprodução Para liberar o vínculo simultâneo entre aparelhos, WhatApp testa o download de informações em cada um dos dispositivos conectados

No teste, o WaBetainfo conseguiu simular o vínculo de uma conta no computador e, após todos os dados serem baixados via Wi-Fi, não era necessário que o celular estivesse conectado ao dispositivo.

A novidade, porém, altera a forma com a qual o WhatsApp garante a privacidade e segurança dos dados dos usuários. Caso seja liberada, as informações terão que ser compartilhadas entre os dispositivos conectados, o que sugere que uma espécie de nuvem terá de ser usada para o armazenamento. Atualmente, os dados dos usuários são armazenados apenas no celular.