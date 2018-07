Serviço de troca de mensagens é interrompido por algumas horas

SÃO PAULO – Depois da falha na rede do Blackberry, foi a vez do serviço de mensagens WhatsApp sair do ar. O WhatsApp é um serviço que permtie troca de mensagens (e fotos, vídeos, localização) via internet – Wi-Fi ou 3G. É um serviço eficiente para substituir o SMS.

O serviço ficou fora do ar por algumas horas. “Desculpem. O sistema está tendo problemas. Estamos investigando”, disseram os administradores do serviço. Não haviam sido registradas falhas desde o dia 24 de agosto.

O WhatsApp hoje está disponível para telefones Android, Blackberry, Nokia, iPhone e Windows Phone. O app é gratuito. Seu uso cresceu 931% no último ano – o número de usuários saltou de 198 mil para 2,1 milhões em abril de 2011.