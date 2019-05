WhatsApp deve receber anúncios em 2020

Em breve, o WhatsApp terá mais uma forma de ganhar dinheiro: nesta quarta-feira, 22, o Facebook anunciou em um evento a portas fechadas, realizado na Holanda, que o serviço de mensagens efêmeras WhatsApp Status ganhará anúncios a partir de 2020.

As informações foram publicadas em redes sociais por publicitários que estiveram presentes no evento. Procurado pelo Estado, o WhatsApp não comentou o assunto.

Usada hoje por mais de 500 milhões de pessoas, a ferramenta do WhatsApp Status é bastante semelhante aos Stories do Instagram – ambos, claro, são parecidos com as mensagens do Snapchat, de onde o Facebook copiou o recurso.

WhatsApp will bring Stories Ads in its status product in 2020. #FMS19 pic.twitter.com/OI3TWMmfKj — Olivier Ponteville (@Olivier_Ptv) May 21, 2019

Segundo as fontes, os anúncios também funcionarão de forma similar: eles aparecerão como postagens independentes, entre uma e outra publicação dos usuários.

A funcionalidade vai aparecer tanto no iPhone como no Android, sinalizou a empresa. Haverá ainda um símbolo que vai indicar que aquele post é patrocinado e uma seta, para que o usuário siga o link daquele anúncio – um exemplo exibido na Holanda foi de um mercado fictício, fazendo propaganda de seu serviço de entrega de produtos.

WhatsApp Business. No evento, chamado de Facebook Marketing Summit, o Facebook ainda divulgou novas funcionalidades para a versão corporativa do WhatsApp.

Entre elas, uma ferramenta vai permitir que o usuário tenha uma prévia de um arquivo PDF enviado pelo aplicativo – uma visualização da primeira página. Hoje, é preciso baixar o arquivo para o dispositivo para enxergar seu conteúdo.