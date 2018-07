Invasor pode acessar dado através de falha de segurança em comunicação entre WhatsApp e Google Maps. FOTO: Reprodução/Universidade de New Haven Invasor pode acessar dado através de falha de segurança em comunicação entre WhatsApp e Google Maps. FOTO: Reprodução/Universidade de New Haven

SÃO PAULO – Mais uma falha de segurança foi descoberta no WhatsApp nessa semana: pesquisadores da Universidade de New Haven perceberam após estudos que invasores podem descobrir facilmente qual a localização exata de um usuário quando ele compartilha onde está com um amigo.

O problema acontece porque o WhatsApp usa o sistema de localização do Google Maps, utilizando imagens do serviço de mapas do Google para compartilhar a posição de seus usuários no espaço, mas faz essa transmissão de maneira desprotegida, sem um certificado de segurança.

Dessa maneira, um hacker que estiver vigiando a rede utilizada por um dos usuários conseguiria facilmente obter essas informações, sem nem ao menos precisar utilizar o aplicativo. O vídeo abaixo (em inglês) explica como esse processo pode ser feito.

Acesso a conversas

Em março, uma falha de segurança descoberta por um grupo de segurança holandês permitia que um invasor pudesse acessar o histórico de conversas dos usuários do Whatsapp de maneira simples. Segundo Bas Bosschert, diretor técnico da empresa holandesa Double Think, o problema permitiria a outros aplicativos acessar livremente o histórico de mensagens dos usuários do sistema operacional Android.

Isso aconteceria porque a base de dados do WhatsApp é salva em um cartão SD, que pode ser lida por qualquer aplicativo para Android se o usuário autorizar o acesso do aplicativo ao cartão. Como a maioria das pessoas dão todo tipo de permissão a um aplicativo, ficam com seu histórico de conversas vulnerável.