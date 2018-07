Captura da tela mostra como serviço de chamadas de voz funcionaria no WhatsApp. FOTO: Reprodução/TechCrunch Captura da tela mostra como serviço de chamadas de voz funcionaria no WhatsApp. FOTO: Reprodução/TechCrunch

SÃO PAULO – O WhatsApp parece estar querendo se aproximar de concorrentes como o Viber e o Skype e permitir que em breve seus usuários façam chamadas de voz dentro do aplicativo.

Segundo o site TechCrunch, usuários do WhatsApp no sistema Android relataram que uma ferramenta de chamadas de voz em fase de testes apareceu em seus aplicativos.

Tudo começou quando uma pessoa comentou no Reddit que o ícone do serviço de chamadas de voz apareceu no seu app quando ele iniciou uma conversa com uma pessoa que já tinha uma versão do WhatsApp com o serviço instalada. Como essa pessoa está na Índia, especula-se que usuários do país sejam os primeiros a testar o serviço.

Na sequência, vários outros usuários postaram fotos da tela do celular que mostram que eles também tiveram acesso ao sistema.

O assunto surgiu no Reddit durante o fim de semana e a maioria dos posts foram deletados na sequência, por exibir informações pessoais dos usuários. Um vídeo no YouTube postado por um usuário, porém, continua no ar e mostra como funciona a ferramenta.

Procurado, o WhatsApp ainda não se pronunciou sobre o assunto.