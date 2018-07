O mundo está migrando para o Wi-Fi. As conexões sem fio superarão as cabeadas em 2015. Segundo um estudo da Cisco, os aparelhos Wi-Fi utilizarão 37,2 exabytes de dados ao mês em 2015, contra 37 exabytes das conexões com fio.

O Wi-Fi será responsável por 46,2% de todo o tráfego em 2015 — hoje são 36%. As conexões cabeadas, que hoje correspondem à 63% do total, cairão para 46,1% em 2015.

As redes móveis ficarão em terceiro, movimentando 6,3 exabytes ao mês. A expectativa, porém, é que elas tenham um rápido crescimento – as operadoras de teelfonia móvel terão que expandi-las consideravelmente para suprir à demanda por banda larga móvel. O tráfego de dados nas redes móveis crescerá 26 vezes no mesmo período em que as outras – via cabos e Wi-Fi – crescerão três e cinco vezes, respectivamente. As redes móveis serão responsáveis por 8% de todo o tráfego em 2015.

O estudo também mostrou que o tráfego global de dados irá de 242 exabytes em 2010 para 966 em 2015. A culpa pelo aumento é o do aumento do consumo de vídeos, que serão os responsáveis por 62% do tráfedo de dados em 2015 (hoje é 40%).

Já as redes P2P devem diminuir. Hoje a troca de arquivos peer-to-peer é responsável por 40% do tráfego de dados, mas em 2015 será de apenas 16%.

