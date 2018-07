Que o 3G está longe da qualidade, isso todo mundo sabe – sinal intermitente, congestionado, fraco e limitado. Nos EUA, a solução da AT&T para as linhas congestionadas no centro de Nova York foi a instalação de um gigantesco hotspot bem no meio da Times Square.

Em um projeto piloto, os clientes da empresa (que têm planos 3G ou usam a AT&T como conexão de banda larga) poderão conectar de graça seus aparelhos no Wi-Fi nova-iorquino. SE der certo, a ideia é estender o projeto para outras áreas congestionadas.

E no Brasil? Essa solução funcionaria?

(foto: Wikimedia)