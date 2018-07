Se alguém passar mal do seu lado agora, você saberia aplicar os primeiros-socorros? Fazer respiração boca-a-boca e massagem cardíaca? Provavelmente não. Mas até o final do ano poderá sair na internet um jeito interessante de aprender a reanimação cardiopulmonar: com os controles do Nintendo Wii.

Estudantes de engenharia biomédica da Universidade do Alabama, nos EUA, estão desenvolvendo um programa que ensina a técnica com os controles do game.

No começo, a pesquisa era só um trabalho de faculdade comum: os estudantes criaram o protótipo de um programa de simulação de primeiros socorros, em que o usuário (ou jogador?) usa os controles sensíveis do Wii para aprender os movimentos corretos de reanimação.

Era só um trabalho de faculdade, mas a idéia caiu nas graças da Associação Americana do Coração. Após assistir a uma apresentação, a entidade decidiu patrocinar os estudantes com US$ 50 mil.

“O interesse da Associação do coração nas inovações dos nossos estudantes aponta para o potencial desse projeto e como ele se encaixa com o desejo de educar as massas”, disse Jack Rogers, professor-associado de engenharia biomédica na Universidade do Alabama.

Desenvolvido em linguagem aberta, o programa poderá ser baixado de graça no site da Associação Americana do Coração, e transferido por wi-fi para o Wii. A expectativa é que a tecnologia esteja disponível no site até o final desse ano.