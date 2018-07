SÃO PAULO – A partir de abril, donos do console Wii U poderão matar saudade de jogos do Game Boy Advance. Os primeiros títulos a darem as caras por lá serão Mario & Luigi: Superstar Saga e Yoshi’s Island: Super Mario Advance 3. Mês a mês mais títulos serão adicionados, disse o presidente da Nintendo, Satoru Iwata, em um evento da empresa. Na lista, estão previstos ainda Super Mario World, WarioWare, Golden Sun, F-Zero, Advance Wars, The Legend of Zelda: Minish Cap, Wario Land 4, Mario Tennis Advance e Metroid Fusion (acima).

Os jogos estarão disponíveis na Virtual Console, canal interno do Wii, Wii U e Nintendo 3DS que também agrega games dos antigos NES, Super NES e Game Boy. A Virtual Consola americana será a primeira a receber, seguida da japonesa, no dia 3.

No início do ano, Iwata sugeriu a possibilidade de levar jogos do Nintendo DS também para o Wii U.

A Nintendo enfrenta seu terceiro ano de prejuízos após o lançamento do console Wii, para o qual contribuiu inclusive os péssimos resultados de vendas do portátil Wii U. Tornar disponíveis jogos clássicos de sucesso disponíveis no videogame sinalizam uma tentativa da empresa de torná-lo mais atraente aos consumidores.

O Wii U foi lançado em 2012, mas chegou ao Brasil apenas em novembro de 2013 por R$ 1,9 mil, com preços de jogos variando entre R$ 180 e R$ 200.