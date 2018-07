Julian Assange acusa ambas empresas de violarem leis antitruste, quando interromperam doações ao site

LONDRES – O Wikileaks e a companhia islandesa de tecnologia da informação DataCell fizeram uma queixa formal à Comissão Europeia nesta quinta-feira, 14, afirmando que a Visa Europe e a MasterCard violaram leis antitruste da União Europeia (UE) ao bloquear doações para o site.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

A Visa Europe, que opera a maior rede de processamento de cartões de crédito e débito na UE, e a MasterCard, impediram o Wikileaks de usar sua rede para coletar fundos de doadores em dezembro de 2010.

A queixa, feita junto à Diretoria Geral de Competição da Comissão Europeia, afirma que Visa e a MasterCard violaram disposições antitruste descritas nos artigos 101 e 102 do Tratado da UE.

A DataCell, que tem um acordo para coletar doações de cartões de crédito em nome do WiliKeals, disse que as gigantes de processamento de pagamentos adotaram um comportamento anti-competitivo e abusaram de sua posição dominante no mercado.

O WikiLeaks, liderado pelo australiano Julian Assange, exige que a Comissão Europeia ordene que ambas as companhias de cartões de crédito interrompam sua proibição e que a atitude tenha “efeito imediato”.

/ Stephen Mangan (Reuters)

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/jzMN2c24Y1s" width="425" height="350" wmode="transparent" /]

Comercial gravado por Assange parodiando as tradicionalmente veiculadas pela Mastercard

—-

Leia mais:

• Wikileaks: ‘Não tem preço’