Porta-voz da Wikileaks fala sobre as pressões que o site enfrenta e o futuro do jornalismo em entrevista a Renato Cruz

SÃO PAULO – O repórter Renato Cruz, autor do blog com o nome dele aqui no Link, entrevistou ontem Kristinn Hrafnsson, islandês porta-voz da Wikileaks que esteve no Brasil para uma apresentação na Pública, agência de jornalismo investigativo sem fins lucrativos.

Na entrevista, Hrafnsson fala sobre o boicote daVisa e Mastercard ao site, sobre a pressão do governo norte-americano, sobre a parceria da organização com grandes veículos da imprensa e sobre o futuro do jornalismo.

Leia a entrevista aqui, no blog do Renato Cruz.