O WikiLeaks, especializado em vazar documentos sigilosos, colocou à venda uma série de objetos associados a seu fundador, Julian Assange, em uma tentativa de levantar fundos para sua operação.

Entre os itens que estão sendo leiloados no eBay estão um saquinho de café da prisão onde Assange ficou detido em Londres até pagar fiança em dezembro de 2010, que tem um preço inicial de US$ 315 (R$ 538), e um laptop usado para preparar os documentos diplomáticos americanos vazados para a mídia no ano passado, com lances acima de US$ 6 mil (R$ 10 mil).

De acordo com informações colocadas no Twitter pela empresa, “com este exclusivo item do leilão, você recebe todos os arquivos vazados pelo WikiLeaks, além do computador do WikiLeaks e suas senhas”.

Uma foto “exclusiva” de Assange com preço inicial de US$ 947 (R$ 1.617) também está à venda e teria os dizeres: “Julian A. Ellingham Hall, 10 de julho de 2011 em prisão domiciliar dois dias antes de comparecer diante da alta corte para seu apelo no dia de seu aniversário de 40 anos”.

O WikiLeaks vem sofrendo problemas financeiros, depois de perder suas principais fontes de dinheiro.

O site foi criticado por diversos governos, após divulgar informações diplomáticas confidenciais dos Estados Unidos, que, segundo os críticos, poderiam colocar em risco algumas das pessoas citadas como fontes.

Problemas entre Assange e outros fundadores do site devido a seu estilo de liderança também prejudicaram a empresa, ao mesmo tempo em que ele continua tentando evitar a extradição para a Suécia onde enfrenta acusações de delitos de natureza sexual contra duas mulheres.

Assange diz que as alegações não são verdadeiras e que fazem parte de um complô com motivações políticas contra ele.

