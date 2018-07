O Wikileaks, site colaborativo que tem divulgado informações confidenciais do governo norte-americano e irritado profundamente o exército dos EUA, pode se considerar mais ameaçado. O Partido Pirata da Suécia prometeu que, caso ganhasse uma cadeira na assembleia na recente eleição legislativa, abrigaria os servidores do Wikileaks, o que daria ao site uma representação parlamentar — e isso tornaria os dados do Wikileaks praticamente invioláveis.

O Partido Pirata precisava de no mínimo 4% dos votos para ganhar um assento na instituição, mas só obteve 1% da preferência popular. Na eleição anterior, o Partido Pirata obteve 7% dos votos e conseguiu seu lugar na estrutura política da Suécia.

Analistas afirmam que a expressiva votação se deu pelo fato de, na época, os donos do site Pirate Bay haviam sido condenados a multas e até prisões, o que mobilizou a população a sair de suas casas e votar no Partido Pirata.

Desta vez, sem motivação tão evidente, os eleitores do Partido Pirata ficaram em casa.