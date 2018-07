O endereço que o Wikileaks adotou depois de ser tirado do ar nos Estados Unidos pertence ao Partido Pirata da Suiça, cujo presidente, Daniel Simonet, anunciou em seu blog que apoia o fundador da organização, o ativista australiano Julian Assange.

“Estamos decididos a apoiar o Wikileaks e oferecer ajuda ao seu criador”, anunciou o político em post publicado na quinta-feira, em que revela também que comeu uma pizza com Assange durante a sua visita à Suiça, em novembro. A imprensa do país noticiou que o encontro durou duas horas e foi motivado pelo interesse de Assange em entrar em contato com autoridades suiças.

Assange desembarcou em Genebra em 4 de novembro para falar em uma entrevista coletiva em que anunciou sua intenção de revelar documentos que, como ele disse, “afetarão não só os Estados Unidos, mas vários outros países”. Era uma alusão aos cerca de 250 mil telegramas da diplomacia norte-americano, recém-liberados.

Um dia depois do evento, Assange disse estava considerando perdir asilo político na Suiça por causa da sua “grande tradição nos direitos humanos”. O portal Wikileaks comunicou nesta sexta-feira, através do seu Twitter, que alojou os documentos confidenciais das embaixadas em um IP suiço (http://213.251.145.96/). O dirigente do partido político suiço que decidiu ceder o IP ao Wikileaks tem 24 anos e estudou Informática na Universidade de Zurique.

Depois do anúncio do Suiça, o Wikileaks conseguiu outros três outros ‘abrigos’ na internet: http://wikileaks.de/, http://wikileaks.fi/ e http://wikileaks.nl/, localizados respectivamente na Alemanha, Finlândia e Holanda.

Tudo isso porque, na última quinta-feira, o servidor norte-americano Amazon Web Services se recusou a continuar hospedando a página, principalmente por conta de pressões do governo norte-americano, cujos representantes se encontraram com executivos da empresa. A companhia disse que nem a pressão governamental e nem os ataques de hackers foram os responsáveis pela decisão, afirmando que o Wikileaks não estava cumprindo com o contrato firmado.

O Wikileaks mudou rapidamente para outra empresa, a EveryDNS.net, que logo eliminou, de forma repentina, o WikiLeaks.org, o que impossibilitou o acesso ao site por várias horas.

/EFE