Entre uma publicação e outra no Twitter sobre os novos vazamentos de diplomatas americanos filtrados pelo site WikiLeaks informou nesta quarta-feira, 31, que nas últimas horas foi vítima de um ataque que dificulta o acesso de internautas ao seu site.

O “WikiLeaks.org está sofrendo um ataque neste momento”, publicaram nas últimas horas os responsáveis pelo portal através de sua conta no Twitter junto com um link alternativo para consultar os documentos que estavam sendo divulgados.

Três horas depois do anúncio, a mensagem do “WikiLeaks está de volta. Boa tentativa” informava que o problema tinham sido resolvido.

Durante o ataque, a página do site em Luxemburgo (Wikileaks.lu) e o buscador “cablegate” tentaram criar alternativas para os que queriam ter acesso as últimas informações do WikiLeaks e que não estavam conseguindo acessar o portal geral.

O WikiLeaks divulgou nos últimos dias 134 mil vazamentos filtrados da diplomacia americana nos quais, ao contrário do que vinha fazendo em divulgações anteriores, revela a identidade de fontes protegidas.

Desde novembro de 2010, jornais influentes de vários países tiveram acesso a centenas de milhares de documentos secretos do Departamento de Estado dos Estados Unidos filtrados pelo WikiLeaks.

