??? Grupo está divulgando aos poucos novos “cables” diplomáticos entre os EUA e o resto do mundo

WASHINGTON – O WikiLeaks está divulgando desde a última quinta-feira milhares de novas mensagens diplomáticas dos Estados Unidos. Por enquanto, o grupo já liberou mensagens ligadas a países como Libéria, Bielorússia, Gana, Paquistão, Índia, Hungria, Grécia, Bulgária e Austrália, terra natal de Julian Assange. O progresso da liberação de documentos pode ser acompanhado pela conta que o grupo mantém no Twitter, @wikileaks, e também pelo site Cablesearch.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

“Ao fim do dia, teremos divulgado mais de 100 mil mensagens diplomáticas vindas do mundo todo”, afirmou uma mensagem publicada no Twitter do WikiLeaks na tarde de ontem. Os documentos que o site afirma estar levando a público aparentam ser de uma provisão de mais de 250 mil mensagens vazadas para o grupo pelo soldado norte-americano Bradley Manning. O WikiLeaks começou a divulgar os telegramas em pequenos lotes no fim do ano passado, mas até agora só os tinha revelado de forma fragmentada.

Diversas organizações de notícias ao redor do mundo possuíam conjuntos completos dos telegramas há meses. Mas a maioria deles só foi citada ou publicada pela mídia quando se tratava de notícias específicas ou investigativas baseadas nos documentos.

Uma pessoa em contato com o círculo de relacionamentos de Assange afirmou que a lógica por trás da divulgação em massa dos documentos é o desânimo entre os ativistas do WikiLeaks pelo fato de a mídia ter perdido o interesse em publicar notícias baseadas no material. A fonte descreveu Assange e seus associados como “frustrados” com a falta de interesse da mídia.

Pelo Twitter, o grupo publicou links que conteriam vazamentos sobre Austrália, Bulgária, Grécia, Hungria, Índia, Paquistão, Gana, Belarus e Libéria; além de um que retrataria os “planos dos EUA para enfraquecer ‘o inimigo’ (Hugo) Chávez”.

/Reuters