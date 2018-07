A ala brasileira da Wikimedia Foundation, responsável pela Wikipedia, abriu duas vagas para a área de educação

SÃO PAULO – O Wikimedia Foundation está contratando duas pessoas para atuar no programa educacional que a fundação tem em parceria com universidades no Brasil. As vagas são para coordenador e um assistente na tarefa de buscar aliados interessados em trabalhar e promover a plataforma de conhecimento livre.

Apresentação sobre o projeto na FGV-SP. FOTO: Ezalvarenga/Wikicommons

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e também no Instagram

A entidade tem um documento que conta uma série de casos em que a parceria rendeu frutos.

Um dos resultados possíveis dessas parcerias é o de encontrar professores interessados em trabalhar em sala artigos que estejam incompletos ou que ainda não foram elaborados em português. Juntos, professor e alunos podem elevar a qualidade de verbetes, gerando mais credibilidade para a ferramenta, cuja precisão é questionada por instituições de ensino em razão do seu caráter aberto (qualquer pessoa pode editar as informações contidas em qualquer artigo).

Há também grupos de trabalho hoje que estão dedicados a tarefas de tradução especializados de artigos em inglês.

O que precisa

O anúncio não exige nenhum nível educacional específico, embora considere o critério determinante para a definição da remuneração (não divulgada). Dominar inglês é fundamental e o candidato deve ter flexibilidade para trabalhar em São Paulo ou no Rio de Janeiro.

Para coordenador, é preciso enviar um currículo “destacando seu conhecimento sobre o Wikipedia, o ensino nas universidades e o ambiente pedagógico no Brasil”, além de um texto de uma ou duas páginas que disserte sobre a importância do crescimento da comunidade de editores do Wikipedia no Brasil para a fundação e sobre como ele prevê a possível futura relação dele com professores, voluntários e alunos. Tudo em inglês. Para mais detalhes, clique aqui

Para assistente, pede-se o currículo com os mesmos destaques além de um texto com uma pequena descrição das experiências profissionais prévias do candidato, um script para um workshop sobre o programa educacional do Wikipedia e sobre a ferramenta, além de uma descrição sobre como prevê seu relacionamento profissional com professores, voluntários e alunos.

O prazo para concorrer às vagas é 9 de abril.