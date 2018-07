Incentivados pela Wikimedia Foundation, voluntários se reúnem para institucionalizar suas ações no País

Por Thiago Mattos

Reunião de voluntários da Wikipedia em março de 2012, em Curitiba

Nesta sexta-feira, 12, voluntários brasileiros da enciclopédia virtual Wikipédia vão institucionalizar suas atividades e fundar a Wikimedia Brasil. A associação, já existente nos mesmos moldes em 39 países, vai permitir que o grupo capte recursos, receba doações e firme acordos com empresas e órgãos públicos.

—-

Após fazer um estudo comparando dados econômicos e sociais, a Wikimedia Foundation (WMF) escolheu alguns países para criar uma estrutura mais forte, investindo e contratando pessoas. Inicialmente foi a Índia; agora é a vez do Brasil.

“Estamos trabalhando junto com a WMF para executar os projetos que foram planejados. A expectativa é que em breve nós vamos tocar esses projetos”, afirmou Michel Castelo Branco, um dos organizadores da WikiBrasil 2012 – evento que acontece de 12 a 14 de outubro em São Paulo.

O encontro reúne pela primeira vez voluntários de sete capitais brasileiras para discutir os futuros passos da organização. Dentre os quais, está a participação do Brasil no Wiki Loves Monuments, concurso de fotografia promovido anualmente pela WMF.

Everton Alvarenga é voluntário desde 2006 e hoje coordena o programa de educação da Wikimedia Brasil. “A ideia é diminuir a barreira existente entre a Wikipédia e o mundo acadêmico”, diz.

A Wikimedia Brasil já vem trabalhando em conjunto com professores de universidades como USP, UFRJ e UNESP. “Vamos trabalhar também em parcerias com centros culturais e escolas de idiomas”, afirma Alvarenga.

A WikiBrasil 2012 é gratuita e aberta – para participar não é necessário fazer inscrição. O evento acontece no The Hub, na capital paulista.