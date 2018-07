Nova ferramenta permite que usuários contribuam com imagens em licença livre de celulares iOS e Android

SÃO PAULO – Quem utiliza a Wikipédia sabe que é difícil encontrar fotos de qualidade no site para ilustrar os artigos. Para facilitar essa tarefa, o projeto Wikimedia Commons armazena imagens e outros tipos de mídia para serem compartilhadas nessas páginas em licença livre.

Para incentivar contribuições a esse repositório, a Fundação Wikimedia lançou na segunda-feira, 29, um aplicativo nas versões iOS e Android para que os usuários possam carregar as imagens para o site diretamente do celular. O objetivo da ferramenta é facilitar o fomento ao site, aumentando sua base de dados – que hoje conta com mais de 16 milhões de imagens.

Todas as fotos enviadas ficam disponíveis para uso gratuito no Wikimedia Commons, utilizado pela maior enciclopédia online e por outros sites. Com o app é possível fazer o upload de várias imagens simultaneamente, adicionar categorias e compartilhar as fotos em diferentes sites. Para utilizar a ferramenta, no entanto, é preciso fazer um cadastro na web, no Wikimedia Commons.

“Suas contribuições podem ajudar a ilustrar a maior enciclopédia do mundo e levar conhecimento para milhões de leitores”, diz a Fundação Wikimedia em seu site. O projeto do aplicativo teve início em 2008, e foi liberado para Android na fase beta em março. É possível ver a trajetória de desenvolvimento aqui.