A Telefónica espanhola anunciou um acordo de ‘colaboração estratégica’ com a Fundação Wikimedia. Segundo o comunicado à imprensa, o acordo aumentará o alcance dos projetos da Wikimedia – como a Wikipedia – e levará o conteúdo a multiplas plataformas.

Serão desenvolvidas, por exemplo, aplicações personalizadas para celulares e televisão, material educativo e informação da Wikimedia na América Latina e Europa.

“A enorme presença da Telefónica em lugares chave, especialmente na América Latina, nos permitirá porporcionar conhecimentos gratuitos a mais pessoas em mais países”, disse a diretora-executiva da Wikimedia, Sue Gardner.

Segundo o informativo, a Telefónica desenvolverá uma forma rápida de acessar a informação livre enviada pelos 100 mil voluntários da Wikimedia. O serviço será levado à todos os países onde há presença da Telefônica – inclusive o Brasil.

No final do ano passado, a Wikimedia Foundation iniciou uma campanha de arrecadação de fundos para sustentar o projeto. A mensagem do fundador Jimmy Wales convenceu: eles arrecadaram US$ 7,5 milhões em oito semanas.