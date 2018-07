Serra da Canastra, em Minas Gerais. FOTO: Maureclaire/Flickr/Wikimedia Commons Serra da Canastra, em Minas Gerais. FOTO: Maureclaire/Flickr/Wikimedia Commons

SÃO PAULO – O Wikimedia do Brasil abriu as inscrições para o concurso internacional de fotografias WikiLoves Earth, buscando aumentar o acervo de imagens livres de patrimônios naturais do mundo. A Wikimedia é responsável por diversos projetos como Wikivoyage, Wikilivros, e o Commons, um banco de imagens com mais de 21,1 milhões de arquivos para serem usados e compartilhados livremente. As imagens desse banco são então utilizadas para os artigos da enciclopédia Wikipedia, também da Wikimedia.

O WikiLoves Earth é uma versão menor do WikiLoves Monument, que recebeu 120 mil fotos e foi considerado o maior concurso fotográfico do mundo pelo Guinness Book em 2011. O WikiLoves Earth recebeu até agora 500 fotos de brasileiros.

Cada participante pode enviar quantas imagens quiser referentes aos diversos patrimônios naturais do Brasil, listados no site do concurso, como os parques nacionais da Chapada dos Veadeiros (Goiás), do Jalapão (Tocantins), da Chapada Diamantina (Bahia) e da Serra da Bocaina (São Paulo). No envio, o participante deve confirmar que suas imagens ficarão sob a licença Creative Commons, que permite o seu uso livremente, mediante atribuição.

O concurso terá uma etapa nacional e outra internacional. Na nacional, seis fotografias serão premiadas em duas categorias: melhor fotografia (na qual serão levados em conta a qualidade técnica e artística) e melhor contribuição (quantidade e qualidade de contribuições, relevância enciclopédica das contribuições e potencial de uso das fotografias submetidas). Em cada uma, o primeiro lugar leva R$ 2,5 mil; o segundo, R$ 1,5 mil; e o terceiro, R$ 1 mil.

As 10 melhores fotos selecionadas farão parte então do concurso internacional, que premiará – o valor ainda não foi definido – as 10 melhores fotos do mundo. Os participantes podem enviar suas imagens até o dia 31 de maio. Os vencedores serão anunciados no dia 15 de junho.

Chapada Diamantina, na Bahia. FOTO: Jairo Abud/Wikimedia Commons

Parque Nacional da Serra da Bocaina, em São Paulo. FOTO: Claus Bunks/Wikimedia Commons