Há cerca de dois meses, a enciclopédia 2.0 Wikipédia iniciava uma campanha pedindo doações de seus usuários, com uma mensagem do fundador Jimmy Wales afirmando que não conseguiria mais manter a estrutura do site apenas com anúncios. Hoje ele voltou a postar uma mensagem destinada aos frequentadores da sexta página mais visitada da web, só que dessa vez em agradecimento. Em menos de oito semanas, a Wikipedia arrecadou US$ 7,5 milhões (cerca de R$ 13 milhões).

“Concluímos a mais bem sucedida campanha de arrecadação em nossa história”, afirmou Wales, em uma carta aberta. “Propagandas não pagam os custos da Wikipedia. Vocês sim. A Wikipedia teve 340 milhões de pessoas no mês passado, e nós mantemos nossos servidores e pagamos nossa enxuta equipe apenas suas doações”, agradeceu. O idealizador do projeto também pediu que os colaboradores não esquecessem de também ajudar as parceiras da Wikimedia Foundation: Creative Commons, Electronic Frontier Foundation e Free Software Foundation.