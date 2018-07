Iniciativa será testada no Quênia e deixará usuários acessarem texto da enciclopédia quando estiverem offline

SÃO PAULO – Apesar de seu acervo gigantesco, a Wikipedia dificilmente pode ser acessada offline – a não ser quando se utiliza um aplicativo ou uma extensão independente à sua organização. Mas isso vai mudar.

No Quênia, uma projeto piloto entre a Wikimedia Foundation e a empresa Airtel deixará com que usuários possam ter acesso a partes dos textos da Wikipedia via SMS a partir de qualquer celular.

A meta da companhia de telecomunicações é expandir o serviço, chamado de Wikipedia Zero, para 70 milhões de usuários na África subsaariana.

Para acessar a Wikpedia, os quenianos terão de chamar *515# em seus telefones, e esperar por uma mensagem que pede pelo termo que estão procurando. Uma segunda mensagem chegará perguntando para os usuários especificarem que verbete eles querem, e, em sequência, uma mensagem pedirá por qual seção do verbete os usuários querem saber primeiro. Nenhum aplicativo será necessário para o uso do sistema.

“A partir desse projeto, esperamos que esse serviço possa estar disponível para bilhões de pessoas com um celular, mas que não podem acessar a internet”, disse Dan Foy, gerente de parcerias técnicas da Wikimedia Foundation.

