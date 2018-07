Quase dez anos depois de ser criado, o site Wikipédia se transformou na enciclopédia online mais usada do mundo, com mais de 400 milhões de usuários, afirmou nesta quarta-feira, 13, no México o fundador do portal, Jimmy Wales.

Em entrevista coletiva antes de participar do encontro Tijuana Inovadora 2010, Wales explicou que a Wikipédia oferece um amplo acesso à educação a todos os setores, sobretudo os que têm complicado acesso à informação.

O empresário indicou que, atualmente, a companhia trabalha na incorporação de mais idiomas para manter o crescimento. Ele acrescentou que o objetivo há dez anos era transformar a Wikipédia em uma das 50 páginas mais visitadas da rede, objetivo amplamente superado.

Wales destacou que a enciclopédia virtual está hoje entre os cinco sites mais visitados na internet em todo o mundo.

Ele lembrou que o negócio começou quando residia em San Diego, no estado americano da Califórnia, depois de Wales ter alguns fracassos com sites similares.

Atualmente, após dez anos, a Wikipédia conta com 40 funcionários que administram milhões de visitas e entradas todos os dias. O orçamento de gastos previsto para 2011 é de US$ 20,1 milhões.

Wales disse que seus planos são instalar escritórios na Índia e em outros países onde a companhia ainda não se estabelece, a fim de ampliar a oferta educativa.

O empresário assegurou que o site conta com uma série de filtros para garantir a veracidade das fontes, bem como uma rede de pessoas que buscam corroborar o que os colaboradores e usuários escrevem na enciclopédia de livre acesso.

Wales também destacou que, antes da Wikipedia, o acesso à informação era mais complicado em grande parte do mundo, e que agora esta enciclopédia digital é a primeira linha de consulta nas pesquisas de todos os setores, desde estudantil até empresarial.

Atualmente, a Wikipédia conta com mais de 3 milhões de artigos em inglês, francês e alemão.

