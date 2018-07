A Wikipedia apresentou nesta semana uma nova funcionalidade: criar um livro. Agora, a um clique, os internautas podem criar uma publicação com o conteúdo colaborativo da enciclopédia online.

O “criador de livros” pode ser muito útil na preparação de aulas ou cartilhas, por exemplo. A ferramenta é muito simples e gera um .pdf com todos os capítulos compilados pelo usuário.

O “criador de livros” é ativado através de um link no menu à esquerda da página inicial. Quando ativado, as páginas na Wikipedia são exibidas com uma barra superior onde é possível adicionar as páginas wiki ao seu próprio livro.

Ao finalizar a escolha das páginas, é possível escolher os detalhes: capítulos, ordem das páginas, título e subtítulo.

As páginas do livro ficam exatamente como está no site: todas as referências e fotos se mantém. No final há uma página com todas as fontes e editores daquelas páginas – inclusive os créditos das imagens.

No final há duas opções: o gerador cria um .pdf ou encomendar um livro impresso. A Wikimedia tem parceia com a PediaPress, que cobra cerca de US$ 11 pela impressão de um livro de 100 páginas.

O funcionamento é muito simples e rápido – esse livro criado com os assuntos pertinentes ao Link, do Estadão, foi feito em cinco minutos. Quer saber como fica? Baixe aqui.