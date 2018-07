Pesquisa descobriu que o número de editores voluntários diminuiu de 56 mil em 2007 para 35 mil no final de 2012

SÃO PAULO – Um estudo publicado recentemente indica que a Wikipédia está perdendo editores na língua inglesa. A pesquisa, chefiada por Aaron Halfaker, da Universidade de Minnesota, descobriu que o número de colaboradores voluntários diminuiu de 56 mil, em 2007, para 35 mil no final de 2012.

Criada por Jimmy Wales em 2001, o site é escrito editado colaborativamente por qualquer interessado. Assim, sua força e produtividade reside na quantidade de pessoas que dela participam.

O estudo aponta que, entre os motivos para a queda na participação, estão o aumento de programas automáticos de edição e o desânimo dos possíveis colaboradores com a estrutura do site. “Minha análise sugere que a principal razão da queda no número de editores ativos é o ambiente pouco receptivo a novos editores”, disse Halfaker ao Link.