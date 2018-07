A página russa está bloqueada a usuários em protesto a Lei de Informação russa, que prevê censura na web

Reprodução traduzida da página da Wikipedia russa.

MOSCOU – A versão russa da enciclopédia digital Wikipedia fechou nesta terça-feira, 10, o acesso a sua página em protesto contra novas emendas à Lei da Informação que preveem a elaboração de uma lista negra de páginas da web.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e também no Instagram

As emendas que amanhã serão submetidas a uma segunda audiência para votação na Duma Estatal (câmara baixa do Parlamento) “pode levar à criação de censura extra-judicial da internet na Rússia, incluindo o fechamento do acesso à Wikipedia em russo”, diz um comunicado na página do Wikipedia. “Imagine um mundo sem conhecimento livre.”

Segundo a Wikipedia, sob o pretexto de combater a pornografia infantil ou afins, os criadores do projeto realmente aspiram a criar um “firewall chinês”, sistema de filtragem de conteúdo “indesejado” pela autoridades.

“A prática da aplicação da lei na Rússia deverá criar provavelmente o pior cenário, que terminará com o fechamento do acesso à Wikipedia russa em todo o país”, diz a nota.

A Wikipedia convocou os internautas russos a difundir o comunicado e assinem uma carta para pedir aos deputados russos que não aprovem a polêmica lei.

A Wikipedia Foundation também esteve à frente dos protestos no início do ano contra leis antipirataria Sopa e Pipa. E a medida tomada na Rússia contradiz o que seu próprio fundador, Jimmy Wales, anunciou em março, quando garantiu que a Wikipedia não mais se envolveria em questões políticas.

/EFE

—-

Leia mais:

• Diretor da Wikimedia critica controle da web