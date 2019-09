Eric Risberg / AP Photo Wikipedia ficou fora do ar na manhã deste sábado, 7

A enciclopédia online Wikipédia sofreu um ataque cibernético na manhã deste sábado, 7, informou a organização responsável pelo site, a Wikimedia Foundation.

Em um comunicado em seu site, a entidade afirmou que as causas ainda são desconhecidas e que a equipe da Wikipédia trabalha para restaurar o site "o quanto antes".

O ataque foi centralizado nos Estados Unidos, na Europa e no Oriente Médio – de acordo com informações do site Down Detector, que mensura falhas e instabilidades de sites na internet, os países mais afetados foram a França, a Alemanha e a Polônia, bem como Israel.

Não há indícios que os ataques tenham afetado o acesso dos brasileiros ao serviço, que é gratuito e mantido por uma comunidade online.

"Nós condenamos esses ataques. Não são só sobre tirar a Wikipédia do ar, mas são ataques aos direitos fundamentais de todas as pessoas de acessar e compartilhar informações", declarou a Wikimedia Foundation, em seu site.