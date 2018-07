Segundo o acadêmico espanhol Felipe Ortega, que desenvolveu uma pesquisa sobre o site, 49 mil pessoas debandaram apenas nos primeiros três meses de 2009, na versão inglesa (a maior de todas, com mais de três milhões de artigos). No mesmo período do ano passado, a perda foi de 5 mil contribuidores. Confira o declínio no gráfico abaixo: