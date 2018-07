O aplicativo de realidade aumentada Wikitude, que mostra elementos geolocalizados no visor do celular, pode chegar ao seu carro. A empresa Mobilizy, que criou o programa, está prestes a lançar o Wikitude Drive, feito para motoristas. Postado no painel, um smartphone rodando o aplicativo dispara informações digitais em cima da visão real da estrada, ajudando a destacar placas e mostrando a direção a seguir.

Nada muito diferente de um GPS comum, mas com mais segurança. Ou ao menos é isso que defendem os criadores da tecnologia, após testarem a novidade com 2 mil voluntários. Os desenvolvedores argumentam que se for mesmo necessário tirar os olhos do vidro do carro, o melhor é voltá-los para uma imagem ‘aumentada’ da própria rua.

Mais ou menos na mesma linha, a General Motors trabalha com o instituto Carnegie Mellon para criar um vidro em R.A. O visor seria equipado câmeras e sensores que rastreiam o campo de visão do motorista e destacam, digitalmente, aquilo que possa ter lhe escapado. A intenção da companhia é evitar acidentes em condições ruins, como nevascas ou neblinas.