William Shatner confessou ter problemas com a era digital. Aos 79 anos, ele não usa o Twitter e não consegue lembrar senhas de computador.

Então o que será que o ator – que começou na televisão quando só existia programas ao vivo e se tornou um herói da cultura pop por Jornada nas Estrelas há 40 anos – está fazendo na primeira série de TV elaborada a partir de uma conta no Twitter?

“Está além da ironia”, disse Shatner na quarta-feira, 28, sobre seu papel como um pai extrovertido e politicamente incorreto na série de comédia $#*! My Dad Says.

“Esse programa será o primeiro a ser construído na era eletrônica. É um milagre eletrônico. É uma série que tem origem na cultura de hoje”, disse Shatner a jornalistas durante a promoção do novo programa da rede CBS.

As ironias terminam aí. $#*! My Dad Says, que estreia na CBS em setembro, é baseado na conta de Twitter iniciada pelo escritor de comédia Justin Halpern em 2003, que capturou a linguagem hostil de seu pai e suas observações agudas.

A conta de Halpern no Twitter, intitulada Shit My Dad Says (“merdas que meu pai fala“, em tradução literal), tem 1,4 milhão de seguidores e deu origem a um livro sucesso de vendas de mesmo nome, além de ter inspirado a série de TV da CBS com os mesmos criadores da série vencedora do Emmy “Will & Grace”.

Mas os palavrões foram proibidos na rede norte-americana, e a CBS codificou o título com “$#*!” (lido “bleep”, em inglês), apesar de os produtores garantirem que existe pouca profanação na série de TV em si.

“Eu queria que a série fosse chamada de Shit My Dad Says“, disse o ator. “A palavra ‘shit’ (merda) está em nossa volta. Não é uma palavra terrível. É uma função natural. Porque estamos sendo cautelosos?”

“$#*! My Dad Says” estreia na CBS no dia 23 de setembro.