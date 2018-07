Nullsoft anunciou que vai tirar do ar no mês que vem um dos tocadores de música mais populares da década de 1990

SÃO PAULO – Um dos tocadores de música mais populares do anos 1990, o Winamp vai encerrar suas atividades no mês que vem, após 15 anos de funcionamento. A AOL, que adquiriu a criadora do player Nullsoft, em 2002, por US$ 80 milhões, não revelou os motivos para encerrar o Winamp, mas decretou seu fim para o dia 20 de dezembro.

O Winamp foi lançado em 1997, pelos universitários Justin Frankel e Dmitry Boldyrev para facilitar o consumo de música no formato MP3.

Famoso por permitir a customização do player, o Winamp estava defasado. Item obrigatório na era dos PCs, perdeu a relevância na era dos dispositivos móveis diante do iTunes e dos serviços de streaming de música. A Nullsoft chegou a lançar versões da ferramenta para Android e MAC, que não emplacaram.

Quem tiver o Winamp instalado no computador ou no smartphone, no entanto, vai poder continuar usando player, já que depois do dia 20 de dezembro a Nullsoft deixará apenas de lançar atualizações para o aplicativo e de permitir o download do sistema. Até lá, é possível baixar o player no site do Winamp.