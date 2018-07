REPRODUÇÃO

Flavia Alemi

Especial para o Estado

29 de julho. Essa é a data de lançamento do novo sistema operacional da Microsoft, o Windows 10. Com a promessa de trazer mais familiaridade aos usuários, o Windows 10 traz de volta o menu Iniciar, aposenta o renegado navegador Internet Explorer e aprimora o assistente virtual Cortana. Quem tiver instalado o Windows 8.1 e o Windows 7 SP1 poderá fazer a atualização gratuita e a reserva está disponível a partir desta segunda-feira.

As novidades do Windows 10 não são poucas. O retorno do botão ‘Iniciar’ na barra de tarefas atende a um pedido do público após alto índice de rejeição ao antecessor Windows 8. Mudança sutil, mas apreciada pelos usuários que fizeram testes no novo sistema.

Porém, a grande revolução está mesmo no fim do Internet Explorer. Alvo de piadas por causa de sua lentidão, o navegador dará lugar ao Microsoft Edge, um browser que terá a dura missão de competir num espaço repartido entre Google Chrome, Mozilla Firefox e Safari. Como arma, ele terá o caráter universal, ou seja, compatível com todos os aparatos Microsoft – computador, tablet ou celular. O Edge também vai poder usar extensões dos concorrentes Firefox e Chrome e terá acesso a apps do Android e do iOS.

Na linha da prestação de serviços, o assistente pessoal Cortana vem para competir com o Siri, da Apple. Já presente em smartphones com Windows há alguns meses, ele foi desenvolvido com um sistema que aprende as preferências do usuário e usa esses dados para formular sugestões e antecipar as necessidades de cada um.

Windows Continuun

Essa ferramenta facilita a ‘conversa’ entre aparelhos Android e iOS com um computador que tenha o Windows 10 e promete eliminar problemas de compatibilidade entre sistemas. Se o smartphone já tiver um sistema da Microsoft, a conexão com o PC ou laptop o fará funcionar como um computador de mesa.